Persi i fondi del Pnrr "Spettacolo indegno"

"I rimpalli di responsabilità sulla perdita dei fondi del Pnrr sono uno spettacolo indegno". Lo sostengono Eleonora Lama e Dina Dell’Ertole di Italia Viva. "Il nostro a differenza di migliaia di altri Comuni non avrà i fondi necessari a eseguire importanti lavori pubblici a causa della faida politica interna al centrodestra. E quel che è peggio è che l’ex sindaco che doveva vigilare, assicurarsi dell’invio dei progetti entro il termine di legge, e informare i cittadini di quanto accaduto in tempo utile, ha atteso di essere sfiduciato per farlo, cioè quando ormai il danno è irreparabile. Dov’è in tutto ciò l’interesse dei massesi? Tutti sapevano, a quanto pare, e tutti hanno taciuto". Lama e Dell’Ertole ricordano alcune delle opere che sono previste fra i finanziamenti Pnrr, come Palazzo Bourdillon, l’ex Cat in zona Borgo del Ponte e il mercato coperto: "Dopo le piazzole si poteva finalmente iniziare una vera riqualificazone e invece così non sarà. Sono i massesi gli unici veri traditi da questo triste spettacolo, con tanto di scaricabarile delle responsabilità".