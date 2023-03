Perseguita l’ex: donna condannata a un anno

Continui pedinamenti, un fiume di messaggi, raffica di richieste d’amicizia sui social network agli amici di lui. La donna, dopo due anni di comportamenti non legali, è stata condannata a un anno dalla giudice Antonella Basilone. La sentenza è arrivata ieri mattina in tribunale di Massa. La 40enne massese non voleva accettare la fine della relazione e ha deciso di far passare una vita d’inferno al suo ex compagno.

Durante le udienze del processo è emerso che la donna difesa dal legale Luca Pietrini del foro di Massa inseguiva il suo ex compagno anche a bordo della sua auto: a passo d’uomo lo osservava mentre lui stava facendo commissioni o semplicemente si intratteneva con gli amici. Non contenta di questo, la donna aveva praticamente inondato di messaggi lo smartphone dell’uomo e anche i social network dell’ex amore.

Il comportamento che è stato giudicato come vero e proprio stalking non si limitava soltanto all’uomo, ma è sfociato anche nel chiedere l’amicizia su Facebook agli amici dell’uomo. Con questa strategia la donna, probabilmente, tentava di carpire informazioni di traverso del suo precedente compagno. Ascoltata dalla giudice la condannata si era giustificata sostenendo che il dialogo con l’ex fosse ancora in piedi per un mero scambio di informazioni inerenti l’assegno di mantenimento, ma come la Procura ha potuto dimostrare, il suo comportamento non si fermava a questo.

Il Pm Massimo Pennacchi aveva chiesto un anno. La decisione dell’ex di ricorrere alla querela è stata presa quando la donna, vedendo che il suo ex non le dava quello che voleva, ha iniziato a molestare anche la nuova compagna di lui, con lo stesso modus operandi, ovvero i pedinamenti effettuati a passo d’uomo per osservare ogni spostamento della nuova fiamma, le richieste di amicizia su Facebook, nonché messaggi non desiderati sul telefono.

La decisione del tribunale di Massa arriva dopo due anni in cui l’uomo era stato praticamente assediato dalla ex compagna.