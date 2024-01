Perplessità sulla firma di Retiambiente

Dubbi sulla firma della sindaca Serena Arrighi, quella per sottoscrivere l’unione del ramo ambiente di Nausicaa all’interno di Cermec e dare vita alla fusione con Asmiu. A porre in discussione la questione è il capogruppo di Fratelli D’Italia, Massimiliano Manuel (nella foto), che scrive: "Farò richiesta dei verbali dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente dello scorso ottobre, al presidente Daniele Fortini e al direttore Urbano Dini, per fare chiarezza sulla insoddisfacente risposta dell’assessore Carlo Orlandi che, in consiglio, ha messo in dubbio che la sindaca abbia sottoscritto l’entrata nella Società operativa (Sol)". A gennaio 2025 Cermec sarà conferita in RetiAmbiente e diventerà la Società operativa locale (Sol) con la quale il gestore unico, RetiAmbiente, assicurerà il servizio di raccolta e trattamento rifiuti Carrara e Massa. "Dalla risposta di Orlandi, la questione non sarebbe definita, ma in fase di valutazione politica – prosegue il consigliere di opposizione –. La presa di posizione conferma la profonda crisi politico-istituzionale dell’amministrazione. RetiAmbiente gestirà le attività industriali, mentre le Sol gestiranno le attività di igiene urbana e raccolta rifiuti. Va da sé che l’assessore Orlandi abbia messo in dubbio l’accordo della Arrighi di costituire un’unica Sol entrando assieme ad Asmiu in Cermec, perché è sua intenzione mantenere a Carrara la Società operativa locale, tanto da avere insistito sull’acquisto strategico del terreno in zona Cna. Per quanto attiene l’operazione immobiliare purtroppo, le perplessità per l’incauto indebitamento voluto da Orlandi, evidenzia la scarsa trasparenza della giunta. Quanto è costato l’acquisto del terreno? E’ stato acceso un mutuo e quanto è l’importo per il recesso anticipato del contratto di locazione. Tale somma la pagherà il Comune?"