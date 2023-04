Perito e apprendista per azienda apuana

Cna Massa Carrara ricerca per affermata azienda propria cliente, 2 figure professionali da inserire nell’organico: una come apprendista e una a tempo indeterminato. La zona di lavoro è Massa-Carrara. I requisiti richiesti sono: età da 20 a 45 anni, titolo di studio necessario perito industriale-automazione-elettrotecnico-elettronico-informatico o laurea in ingegneria. In alternativa al titolo di studio specifico, si richiede esperienza comprovata e dimostrabile nel settore elettrico civile eo industriale, nel settore dell’automazione o dei collaudi industriali. Per l’inserimento dell’apprendista è richiesto aver concluso il percorso scolastico presso un istituto tecnico o professionale. E’ richiesta serietà e propensione al lavoro in gruppo. In base alle caratteristiche personali e curricolari sarà fornito idoneo inquadramento. Le persone interessate possono inviare il curriculum comprensivo di foto, via posta elettronica a:[email protected] Indicare all’oggetto: selezione codice Ele101.