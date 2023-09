Perito al lavoro a Massa per la vendita dell'ex Eaton: ecco la perizia

Si avvicina dopo anni di attesa la pubblicazione della gara per la vendita di ciò che resta dell’area ex Eaton per provare a reindustrializzare anche questa parte della zona industriale apuana. Terminate le pratiche urbanistiche, resta solo da mettere sul mercato la proprietà: compito che spetta al Consorzio Zia ma prima di poter andare a gara serve un altro piccolo passaggio. Nell’ambito della procedura per l’alienazione ci vuole una perizia giurata di stima del valore immobiliare, anche alla luce della variante urbanistica al Ru approvata dal Comune, con variazione e adeguamento pure delle carte del Pit, che ora, su 13.550 metri quadrati a disposizione, consente di edificare per 6.777,50 metri quadrati di superficie utile lorda da poter realizzare anche con più attività insediate purché ciascuna non sia inferiore a 500 metri quadrati, tutte parte di un progetto coordinato in modo unitario.

A stabilire il valore dell’area da mettere a gara sarà l’architetto Luca Martini: il Consorzio Zia ha affidato l’incarico al professionista per poco meno di 6mila euro. E’ stato lo stesso architetto d’altronde nel corso degli ultimi anni a seguire tutta la pratica dell’area ex Eaton per conto del Consorzio Zia dal punto di vista delle proprie attività professionali ed è, quindi, a conoscenza di tutte le tematiche tecnico-urbanistiche in riferimento all’area in oggetto. Un quadro preciso della situazione anche per come le stesse si sono evolute nel corso del tempo rispetto agli strumenti urbanistici adottati dall’amministrazione comunale di Massa negli anni. Questo consentirà di ottenere tempi più rapidi, essenziali per mettere a gara il prima possibile l’area e reindustrializzarla altrimenti al 31 dicembre del 2024 tornerà nelle mani della Regione.