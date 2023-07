"Pericolo per i pedoni" Scatta la raccolta firme

carrara

I residenti sono esasperati dal traffico. Tanto da indire una petizione da presentare al Comune. Obiettivo è rallentare i mezzi che quotidianamente transitano da via Fossone basso. In un periodo particolarmente sensibile per la viabilità nella nostra città, con l’ultimo incidente stradale avvenuto alla Fabbrica, che ha strappato la vita allo stimato scrittore e poeta dialettale Enzo Marco Diamanti, colpito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali due domeniche fa, i residenti chiedono a palazzo civico di trovare soluzioni al problema che si protae ormai da anni.

"Nonostante i ripetuti solleciti – scrivono nella petizione – la situazione stradale a Fossone è ben lungi dall’essere risolta. In via Fossone Basso si assiste quotidianamente a episodi ri autentica ’anarchia’, con veicoli di ogni tipo che percorrono le strette strade a velocità da strada provinciale ben superiori al limite consentito dei 30 chilometri orari, sfiorando muri, cancelli e auto parcheggiate, ma soprattutto pedoni. Nelle prime ore del mattino, inoltre la strada è ormai considerata alternativa alla congestionata Aurelia, generando un volume di traffico consistente e conseguente aumento della pericolosità". "Pochi anni fa – si legge nella petizione – è stato installato una sorta di rallentatore, uno solo, tra le vie Fossone basso e Fossone alto, il quale ormai è diventato più una specie di avvallamento che un dissuasore, visto che è alo pochi centimetri e del tutto privo di utilità. E’ assolutamente necessario che l’amministrazione comunale ponga rimedio a questa pericolosa situazione, è necessario, a nostro parere, installare rallentatori efficaci, di quelli che non possono essere superati in velocità, pena danneggiamento alle sospensioni dei veicoli, e soprattutto ne vanno installati in quantità tale da impedire che i veicoli possano acquistare nuovamente velocità. I controlli da parte delle forze dell’ordine sono praticamente inesistenti e questo non contribuisce certo a rendere la zona più sicura. E’ inammissibile che gli abitanti di una zona, fondamentalmente tranquilla, debbano aver timore di passeggiare per strada, di madnare i bambini in giro. E per questo – conclude la petizione – chediamo che venga affrontata seriamente questa ennesima denuncia".