Perdite d’acqua, Gaia al lavoro Via dei Colli chiude al traffico

Gaia torna a investire nel comune di Massa per ridurre le perdite presenti sul territorio e migliorare il servizio offerto ai cittadini. Nel breve periodo partiranno diversi interventi mirati alla sostituzione delle condotte più vetuste con nuove tubazioni nei materiali più idonei: il più vicino temporalmente riguarda i lavori in partenza domani, lunedì, sulla strada provinciale 4 di Antona, via dei Colli, per la sostituzione di 460 metri di tubazioni adduttrici e distributrici. Le sostituzioni in via dei Colli fanno parte del primo lotto di un ampio progetto finalizzato alla manutenzione e sostituzione delle condotte sulla costa apuana e versiliese, che coinvolge i comuni di Massa, Montignoso, Viareggio. Il lotto 1 del progetto prevede un investimento complessivo pari a più di 1 milione e 800 mila euro per i comuni di Massa e Montignoso. A Massa, oltre all’intervento su via dei Colli, sono previste anche sostituzioni, previste dallo stesso lotto di lavori, in via Lungobrugiano, via Ripa, via Zonder, via Pontremoli, via Vitali, via Montegrappa, per un totale di circa 2.400 metri di rete idrica sostituiti.

Per quanto riguarda la viabilità, per consentire l’agevole svolgimento delle lavorazioni in tempi congrui, si informa che sarà necessario chiudere la strada oggetto di intervento in avvio (via dei Colli), a partire da martedì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18. Nelle ore serali e notturne (dalle ore 18 alle 8 del mattino) e nei fine settimana sarà consentito il transito a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. I passaggi pedonali saranno sempre consentiti, la strada alternativa da percorrere in auto è via dei Carri. Per tale interruzione programmata della viabilità il gestore idrico si scusa in anticipo e ringrazia i cittadini della paziente collaborazione che vorranno dimostrare.

La seconda linea di interventi, in partenza nelle prossime settimane nel comune di Massa, riguarda invece il progetto Wadis di Gaia, per la riduzione delle perdite e la digitalizzazione delle reti, oggetto del finanziamento del Pnrr, che si pone come obiettivo quello di ridurre le perdite sul territorio fino a meno il 50%. Grazie a Wadis, Gaia sostituirà circa 8.200 metri di tubazioni di distribuzione acquedotto di Massa e di Carrara. Nel comune di Massa le strade interessate dalle sostituzioni saranno via del Duca, via Donizetti, via Verdi, via Rossini, via Frangola e Via Pariana.