Perde il controllo. Auto fuori strada

Un 82enne residente nel Comune di Fosdinovo mentre era alla guida della sua vettura transitando nel borgo di San Terenzo Monti, dopo aver urtato una ringhiera di protezione è finito con il veicolo in mezzo la strada e, in stato confusionale, non riusciva a riposizionarsi nel giusto senso di marcia. Alcuni residenti hanno fatto intervenire il 118 di Fivizzano con auto medica. L’anziano è stato visitato e condotto all’ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano dove è stato trattenuto in osservazione.