"Percorrendo la Via del Po: Mostra Fotografica a Pontremoli"

"Dal Po alla Lunigiana" è il titolo della mostra fotografica a cura della Comunità del cibo di crinale 2040 e dell’Associazione ’Giuseppe Micheli’ che è stata inaugurata ieri nei corridoi del Tribunale in piazza della Repubblica a Pontremoli e che rimarrà aperta sino all’8 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (sabato solo il mattino). A tagliare il nastro alla rassegna il sindaco Jacopo Ferri con la vice Clara Cavellini, i presidenti della Comunità del Cibo di crinale Italo Pizzati e dell’Associazione Micheli di Parma Eugenio Caggiati. "E’ il tracciato seguito 2200 anni fa dal console Marco Emilio Lepido, che dopo aver fondato Parma fonda anche la città ed il porto di Luni – ha detto il sindaco Ferri –. E’ un percorso ricco di storia che, per secoli, è stato usato da soldati, religiosi e commercianti ma oggi abbandonato, con qualche treno ed una autostrada che finisce in mezzo alla campagna".

Un interesse naturale anche perché a Luni confluivano le quattro vie storiche che attraversavano l’appennino emiliano: via degli Abati (Bratello), via Francigena (Cisa), via Longobarda (Cirone), via dei Linari (Lagastrello). Un rapporto che fu anche al centro nel dopoguerra della proposta della regione Emiliano-Lunense avanzata dal senatore Giuseppe Micheli. "Le nostre associazioni, per partecipare alle celebrazioni dei 2200 anni della costruzione del porto romano di Luni, hanno promosso il progetto ’Parma-Luni 2023’ ed hanno coinvolto varie istituzioni e realtà di tre province di tre regioni: comuni, province e Camere di commercio, parchi, Gal, strade storiche e associazioni tutte interessate, anche se non abituate a progettare insieme. Il messaggio si è concretizzato anche nel convegno tenuto lo scorso ottobre sul tema ’Dal Tirreno a Parma, all’Europa: un corridoio storico sempre attuale’. Un tracciato per secoli da tutti utilizzato, poi abbandonato dalle scelte della nuova Italia", ha sottolineato Pizzati.

La rassegna presenta le fotografie di Gigi Montali e le cartine dei percorsi. Tante le iniziative che hanno sostenuto i 2200 anni del Porto di Luni: una carta geografica, un gioco da tavolo, un convegno ed una mostra fotografica per ricordare l’importanza storica del corridoio che unisce Parma, la Lunigiana e la Liguria. "L’obiettivo che ci siamo dati – ha aggiunto Caggiati – è stato quello di trasferire la bellezza e la storia di questi luoghi situati in una regione inesistente a livello politico ma reale per le persone che la abitano, lungo questa direttrice nord/sud".

Natalino Benacci