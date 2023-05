"Perché sparargli alla testa non bastava un’iniezione?"

Claudio Giannarelli il residente di via dei Campi a Miseglia Bassa torna sull’abbattimento del cucciolo di cinghiale dei giorni scorsi. "Lo dico senza fare polemica — dice Giannarelli — ma la spiegazione che hanno dato su questa esecuzione mi sembra molto politica e il protocollo una scusa. Noi abbiamo chiamato la polizia municipale dopo aver visto il cinghiale ferito. Noi residenti ringraziamo i due agenti per come si sono comportati e per l’umanità che hanno dimostrato di fronte a questo animale ferito. Torno a ribadire che più che di protocollo ci sia stata la volontà di uccidere il cinghialetto, anche se poteva essere curato. E in ogni caso non si spara a un animale con un fucile di precisione, Non si poteva fare un’iniezione? L’animale non era aggressivo, aveva solo bisogno di essere curato. I due agenti sono stati molto comprensivi, hanno cercato di coprirlo con la coperta che avevamo fornito noi, lo hanno anche aiutato a mangiare.

Vogliamo porre l’accento su un abbattimento così cruento ai danni di un povero animale che aveva solo bisogno di aiuto. Dopo due giorni di pioggia intensa sull’asfalto c’è ancora il sangue della povera bestiola che nessuno ha rimosso".

