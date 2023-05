Per non dimenticare Tutti gli appuntamenti

Inizia oggi e si concluderà domenica la "Settimana della Memoria 2023", istituita nel 2010 dall’allora sindaco Paolo Grassi. n Dimenticare". Prevede il coinvolgimento delle scuole e degli Istituti del territorio con visite guidate degli studenti sui luoghi del secondo conflitto mondiale ,con particolare riferimento ai paesi teatro, loro malgrado, dei lutti e delle tante angherie sopportate dalla popolazione civile. Il programma della settimana , che si svolgerà all’insegna del motto “Per non dimenticare“ prevede oggi visite guidate per gli studenti ai luoghi degli eccidi (dalle ore 9,15 alle 12,30) con la presenza delle classi terze delle scuole medie di Fivizzano e Soliera che visiteranno Vinca e degli studenti delle classi terze delle scuole medie di Monzone e Casola Lunigiana che visiteranno Bardine e San Terenzo Monti. Da notare che quest’anno, in quest’ultima località. saranno presenti in contemporanea anche gli studenti della classe Quinta dell’Istituto “Turistico“ del “Pacinotti Belmesseri“ di Pontremoli accompagnati da due insegnanti. Giovedì, invece , presso il Museo di San Giovanni, presenti gli studenti delle scuole superiori di Fivizzano vi sarà la presentazione del libro di Evandro Dell’Amico “In mio nome, mai più“ Il programma prevede la presenza di ragazze e regazzi dalle 9,30 alle 12,30 e dopo i saluti, alle 10,15, del sindaco di Fivizzano, prenderà la parola lo scrittore che dialogherà con il delegato alla Memoria del Comune. E Francesco Leonardi, funzionario comunale alla Culturara, leggerà alcuni brani del libro.

Passando a venerdì, sempre al mattino dalle 9,15 alle 12,30, gli studenti delle scuole superiori di Fivizzano visiteranno il Museo della Cultura della Memoria di San Terenzo Monti. E dopo l’intervento iniziale del primo cittadino (previsto per le 10), ci sarà la presentazione del racconto di Susanna Baldi “Gli occhi nelle Lacrime“. Anche in quetso caso è annunciata la presenza dell’autrice e, a cura di Elisabetta Dini, verranno letti alcuni brani dell’opera. Domenica sette, ultimo giorno, a Mommio nella Piazza ai Caduti alle ore 16, sarà celebrata la Santa Messa, dal parroco don Claudio Fresoli, per commemora il 79° anniversario dell’eccidio di Mommio avvenuto il 4-5 maggio 1944, costato la vita a 22 civili del paese. Infine alle 16,30 avrà luogo la cerimonia di deposizione della corona al monumento ai caduti, Seguirà l’orazione ufficiale tenuta dall’avvocato Alessandra Pellini.

Roberto Oligeri