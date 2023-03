Per le vie di Viareggio con Sauro e Osvaldo... investigando

Si potrà camminare per le strade di Viareggio con Sauro e Osvaldo rimanendo fermi alla libreria “Nuova Avventura”, in via Felice Cavallotti 30 a Marina di Carrara. L’appuntamento è fissato per oggi alle 18,30 quando lo scrittore Daniele Sartini sarà in libreria a presentare il suo nuovo romanzo, “Dopo la tempesta”, pubblicato da Morellini.

Viareggio, giugno 2019. Sono passati dieci anni dall’incidente ferroviario che causò 32 morti e 25 feriti. Sauro Lucchesi e suo zio Osvaldo Baglini sono i superstiti di una famiglia che la Tempesta, come il Baglini ha ribattezzato l’incidente, si è portata via. Sauro inaugura la sua agenzia investigativa. Osvaldo, impiegato di polizia ormai in pensione, lo aiuta nella prima indagine.

Durante questa loro prima indagine, che si svolgerà tutta a Viareggio e nelle località limitrofe, Sauro e Osvaldo dovranno fare i conti anche con le ferite che condizionano tutte le loro relazioni. La Tempesta si aggirerà ancora per le strade di Viareggio. Avrà le gambe di chi è rimasto. Di chi è consapevole di “essere più morto dei morti veri. A presentare il romanzo e dialogare con l’autore sarà Roberta Franchi.