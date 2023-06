Pensionato travolto dal trattore Incidente sotto gli occhi dell’amico Trasferito in elicottero a Pisa

di Monica Leoncini

Stava riempiendo la botte del trattore quando all’improvviso è rimasto schiacciato. Paura ieri pomeriggio a Virgoletta, nel territorio del Comune di Villafranca, per un incidente che ha coinvolto un settantenne. L’uomo era in un campo vicino casa, stava riempiendo la botte che si trovava attaccata al mezzo, quando all’improvviso questo si è mosso e lo ha travolto, fermandosi poco più avanti, contro la parete di un garage. Per fortuna non era solo. Con il pensionato, infatti, c’era anche un suo amico con cui svolge abitualmente dei piccoli lavori agricoli, che ha immediatamente dato l’allarme, chiamando anche i vicini di casa.

Sono stati proprio i vicini a intervenire per primi, cercando di tranquillizzare l’uomo. Poi sul posto si sono precipitati, avvertiti telefonicamente, i militi del 118 che hanno immediatamente verificato le condizioni del pensionato. È stato attivato anche Pegaso, l’elicottero è decollato dal Cinquale ed è atterrato in un campo non lontano dal luogo dell’incidente. Per fortuna le condizioni dello sfortunato pensionato non sono sembrate gravi. L’uomo non ha mai perso conoscenza, ha parlato con i sanitari ed risposto alle loro domande. Per prudenza, anche in considerazione dell’età, è stato comunque trasportato all’ospedale di Cisanello di Pisa, dove gli sono state prestate tutte le cure del caso. L’incidente ha comunque preoccupato non poco gli abitanti della frazione di Virgoletta, che sono accorsi in località Somarasco, dove è accaduto l’incidente. Il pensionato infatti è molto conosciuto. E’ il fratello del vescovo emerito Alberto Silvani ed è parte attiva nella comunità villafranchese.