Pensiline da terzo mondo. Interrogazione di Mirabella e protesta degli anziani

"Le pensiline di attesa degli autobus sono scandalose". Lo scrive Ernesto Fazzi come utente del trasporto pubblico. Ma l’attenzione sullo stato di degrado delle pensiline "da terzo mondo" arriva anche dal consigliere comunale Filippo Mirabella (nella foto) della lista Ferri. "A nome e nell’ interesse degli altri utenti segnalo la necessità di intervenire per garantire la sicurezza e il decoro delle pensiline che si trovano alle fermate – scrive Fazzi –, che purtroppo non coprono tutto il territorio e non esistono nella zona servita dalla linea 70. Da molti anni non viene effettuata una manutenzione da parte dell’azienda che gestisce il servizio in concessione, e così lo stato delle pensiline è davvero scandaloso e non incoraggia un maggiore utilizzo del servizio stesso. Più volte ho sollecitato interventi rivolgendomi all’azienda e al Comune, ma c’è stato un rimpallo di responsabilità su chi debba provvedere a un diritto alla mobilità di ogni cittadino".

Mirabella invece interviene sulle pensiline come barriera architettonica. "La lista Ferri fin dall’agosto 2022 aveva evidenziato la necessità di intervenire sul loro ripristino e adeguamento ai segnali tattili – scrive Mirabella –, sul ripristino delle 64 pensiline e sull’esigenza di dispositivi acustici e posto per le carrozzine. In seguito l’assessore Elena Guadagni aveva promesso di avviare un dialogo con Autolinee Toscane per capire di chi fosse la competenza. In risposta alla mia interrogazione Guadagni aveva confermato che il proprietario delle pensiline era il Comune e che dopo un censimento avrebbe fatto sostituire quelle danneggiate. Un progetto da 140mila euro comprensivo degli adeguamenti per la disabilità. Ma ad oggi niente. Su questi temi bisogna essere seri e competenti, non si possono ledere i diritti minimi di una società che possa ritenersi civile – scrive Mirabella –. Tra l’altro le continue denunce dei cittadini sui social sullo stato di degrado delle pensiline su tutto il nostro territorio non si contano più".

Insomma per il consigliere della lista Ferri "sono in gioco i servizi essenziali delle persone. Gli anziani hanno il diritto di sedersi in sicurezza mentre attendono i mezzi, anche i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola hanno diritto a ripararsi dalla pioggia e i disabili a poter fruire dei servizi in forma agevole in tutto il territorio. La proposta di Guadagni di riqualificare l’unica pensilina a misura di disabile al Paradiso sembra uno spot turistico, e chiedo anche alla Consulta disabilità se le persone portatrici di handicap dei paesi a monte siano da considerare di serie B".