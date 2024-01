"Pensa ci sia Guidi qua davanti". E la frase fa il giro del web. Fratelli d’Italia su tutte le furie: "Atto di violenza vergognoso"

Una frase detta "per goliardia", che poi è finita sul tavolo del Prefetto, con tanto di segnalazione dell’autore della frase. "Pensa che ci sia Guidi qua davanti" è la frase incriminata in un video, che gli stessi autori hanno definito come "ironica. Non abbiamo in mente nessuna violenza". Parole che però hanno fatto infuriare Fratelli d’Italia, che ora chiede di approfondire la questione. Le dichiarazioni nel video diventato virale ’accompagnano’ un ragazzo che sferra un pugno a un sacco per la boxe, nella palestra popolare di via Giuseppe Vecchio, finita sotto i riflettori per la mozione di sgombero passata nell’ultimo consiglio comunale. L’onorevole Alessandro Amorese va all’attacco: "Quella frase la dice una persona ad un’altra che sta prendendo a pugni un sacco da boxe nella palestra dello spazio popolare occupato di via San Giuseppe Vecchio. Il tutto ripreso in un video che circola su Facebook, corredato persino da un commento in cui, chi ha inneggiato a prendere a pugni il nostro consigliere comunale e coordinatore provinciale Marco Guidi, rivendica la responsabilità di quelle parole".

"Nel condannare – prosegue – incondizionatamente e denunciare questa forma di violenza che, se pur simulata, tale rimane, constatiamo che chi sta occupando quell’area abusivamente non solo usa lo sport per sfogo dell’aggressività, ma sa solo rispondere in un modo vergognoso a Guidi che, durante i lavori dello scorso consiglio comunale, aveva espresso nuovamente la propria posizione politica su quella forma di occupazione. A parti inverse, ci chiediamo quale levata di scudi ci potrebbe essere contro chi vive nell’illegalità e la rivendica, istigando al colpire a forti pugni in faccia un esponente di partito e parte delle istituzioni cittadine. Ci aspettiamo una condanna unanime di un atto così vile, che smentisca nettamente potenziali strumentalizzazioni di parte. Presenterò un’interrogazione su questa vicenda, che evoca un clima cupamente teso, al ministro degli Interni Matteo Piantedosi".

Si sono fatti sentire da Firenze: il deputato e coordinatore regionale toscano di FdI Fabrizio Rossi rincara la dose: "Condanniamo fermamente ogni forma di violenza, anche verbale o simulata, sottolineando quanto un clima di odio simile debba preoccupare tutti, in maniera trasversale. Esprimendo la massima vicinanza del partito a Marco, ci auguriamo che, anche alla luce di un grave fatto simile, sia presto ripristinata la legalità nello spazio popolare"