Pendolari col fiato sospeso. Trattative con le Ferrovie per salvare i collegamenti

Pendolari e studenti lunigianesi con il fiato sospeso guardano ai lavori per definire il nuovo Memorario, che scatterà il 10 dicembre. Con l’arrivo dell’orario invernale, nell’ambito di una rimodulazione dell’offerta commerciale, ci saranno infatti dei cambiamenti. A lanciare l’allarme un mese fa il sindacato Filt Cgil Massa-Carrara, che invitava le istituzioni ad investire per rilanciare il trasporto pubblico locale perché l’inerzia mette a rischio territori periferici come la Lunigiana e l’intera provincia di Massa Carrara, sempre più penalizzati dalla riduzione dei servizi. Anche se già a metà agosto Trenitalia aveva garantito in un incontro che avrebbe mantenuto 4 corse Pontremoli-Firenze e viceversa e poi il treno Milano-Pisa delle 9.30 ( a Pontremoli) andata e ritorno, l’Unione dei Comuni ha subito chiesto un tavolo di confronto per presentare delle proposte.

Attraverso l’Unione la Lunigiana ha ribadito di aver bisogno di corse per pendolari e studenti che devono raggiungere la Costa e di almeno 4 corse con Firenze. L’altro ieri si è svolto un incontro in videoconferenza tra l’assessore ai trasporti dell’Unione Annalisa Folloni (sindaca di Filattiera), dirigenti di Trenitalia e l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. "Rispetto alle richieste dei Comuni l’interlocuzione con Trenitalia e Regione Toscana si sta svolgendo abbastanza positivamente – spiega Folloni –, molte delle esigenze rappresentate sono state accolte anche se ci sono numerosi dettagli da definire su alcune corse e quindi dobbiamo risentirci la settimana prossima per completare questo dialogo. Trenitalia e Regione Toscana hanno chiesto tempo per poter far quadrare quelle anomalie che abbiamo riscontrato nelle corse verso Firenze e Parma".

Non ci dovrebbero essere tagli, sottolinea la sindaca, ma c’è un cambio di filosofia sulla tratta Parma-La Spezia che viene ad essere considerata come una metropolitana leggera e quindi, tranne nel periodo tra le 9 e 11 quando transiteranno meno treni, dalle 6 alle 9 e dalle 11 sino alle 21 sono previsti ad ogni ora treni in entrambe le direzioni. Serve ancora un esame degli orari che devono essere comodi per pendolari e viaggiatori.

"Per noi – continua – era importante che fossero mantenute le corse verso la Costa, Pisa e Firenze soprattutto per pendolari e studenti. Stiamo ancora limando, ma abbiamo già portato a casa risultati importanti. Occorrerà però attendere il prossimo incontro per arrivare ad un accordo soddisfacente tra le parti. Ci sono ancora alcune grosse che dobbiamo colmare. Tra le richieste che abbiamo fatto figuravano la continuità delle corse che il territorio condivide con la Regione Lombardia come i treni Livorno-Milano e Bergamo-Pisa. Su questo siamo d’accordo. Dobbiamo ancora discutere sui treni verso Firenze, ma spero che questa settimana serva ai tecnici delle ferrovie di presentare un quadro orario soddisfacente".

Tra le richieste a Trenitalia ci sono anche il potenziamento dei servizi alla stazione di Vezzano e un cambio di marcia del Pontremoli-Firenze delle 5.50, attraverso la cancellazione di alcune fermate lungo il percorso.

Natalino Benacci