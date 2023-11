"Penalizzati da spazi troppo stretti". Grendi festeggia con i lavoratori e aspetta il nuovo piano del porto

Quasi 200 persone hanno partecipato ieri alla festa di Grendi. Sulla banchina Taliercio di Mdc, enormi bracieri hanno cotto, seguiti da tre chef sardi, i maialini di latte con cui ogni anno il terminalista ligure saluta clienti e maestranze.

Antonio Musso che con la sorella Costanza dirige il gruppo di spedizioni per la Sardegna, ha fatto gli onori di casa ringraziando i vertici del porto, l’amministrazione comunale, i lavoratori e tutti coloro che contribuiscono alla crescita continua della società.

Così dalla prima partenza del 2016, quando Grendi si affacciò sulla Buscaiol, di strada ne è stata fatta: i 16 dipendenti iniziali sono cresciuti a 38, di cui 7 impiegati in ufficio e 31 sui piazzali. Ogni settimana partono 5 viaggi per Cagliari e tre per Olbia. Con un aumento vertiginoso e costante dei carichi: dalle 700mila tonnellate del 2016, l’anno corrente chiuderà con 3 milioni e mezzo. Una buona fetta se si pensa che il porto ne movimenta oltre 5 milioni e mezzo.

"Abbiamo registrato – spiega Musso – negli ultimi 5 anni un incremento costante del 100 per cento. Al momento occupiamo il piazzale Buscaiol e parte del Città di Massa per 48mila metri quadrati. Siamo stritolati dagli spazi, tanto che abbiamo proposto al Comune l’utilizzo del Campo dei pini per due anni al termine dei quali ci saremmo impegnati a restituire alla città una nuova struttura sportiva. Ma nonè stato possibile. Non riusciamo a crescere e siamo stritolati dagli spazi. La banchina Buscaiol non è sufficiente. Abbiamo preso un’area in viale Zaccagna, ma non è una soluzione perché troppo lontana. L’unica via d’uscita è il nuovo piano regolatore portuale che potrà dare sfogo agli spazi e consentire la crescita che il mercato richiede. Il nostro obiettivo – spiega – è aggiungere ai 48mila metri attuali altri 30mila con il nuovo piano regolatore.

Importante anche l’utilizzo della rete ferroviaria che consente a Grendi di ridurre il numero dei tir diretti in porto. "Facciamo partire – ha spiegato Musso – 150 treni l’anno che tolgono dalla strada 4500 tir in un anno". Numeri da capogiro, come il fatturato cresciuto quest’anno a 88 milioni.