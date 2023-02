Pd verso le ultime grandi manovre "Nostro candidato entro fine mese"

di Alfredo Marchetti "Un candidato per il Pd? Presto, siamo sicuri entro fine mese". A parlare è Enzo Ricci, segretario comunale del Partito democratico. Mentre il centro destra si trova alle prese con una vera lotta di potere per scegliere il candidato alle prossime amministrative, il partito del Nazzareno predica tranquillità e si mostra concentrato sul congresso nazionale che farà uscire dalle urne il 26 febbraio un vincitore tra Bonaccini e Schlein. Ancora due settimane, che in politica significa ere geologiche. Molti i nomi usciti allo scoperto in queste settimane, ma il Pd ha spesso insegnato che chi entra Papa in conclave molte volte ne esce cardinale. "Stiamo facendo tutte le riunioni necessarie – spiega il segretario – al fine di trovare un candidato che soddisfi il partito al quale daremo la gestione della città. L’iter parla chiaro: noi presentiamo il candidato alla coalizione, nell’eventualità non ci sia la sintesi con i vari attori presenti in campo, si andrà alle primarie di coalizione". Coalizione che vede il Pd con Pri, Psi, Articolo 1, Verdi, radicali e le associazioni che appoggiano Cesare Ragaglini e Fabio Evangelisti. E una maggiore compattezza del centro sinistra del resto arriva direttamente anche dall’elettorato. "Basta divisioni, uniti...