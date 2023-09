"Pd solidale a Carrara: cittadini pagano il conto"

La solidarietà mostrata dal Partito democratico verso la Open Arms la pagano i cittadini. Si può sintetizzare così l’affondo firmato dal segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, e indirizzato a tutti i rappresentanti del Pd sul territorio apuano ma anche a quelli della Regione Toscana. Salvo ulteriori problemi tecnici, la nave dovrebbe lasciare a giorni il porto di Marina di Carrara, visto che sono scaduti i termini del fermo amministrativo. "Termina così la telenovela Pd dal titolo ‘noi stiamo dalla parte dell’umanità e dell’accoglienza’ senza spiegare la trama – prosegue Pieruccini – cioè che la solidarietà di sindaci ed assessori locali e regionali non è gratuita ma ha un costo sociale ed economico che ricade sui cittadini. Infatti in questi 20 giorni le passerelle dei piddini sulla nave sono state quotidiane, ma ieri con Arrighi apripista seguita a ruota dalla vicesindaca Roberta Crudeli sono tornate per l’ultimo addio. Il tutto tralasciando i doveri istituzionali per cui sono pagate e sprecando risorse pubbliche a sfavore dei cittadini e della città che non è mai stata così povera, senza un’idea di cultura, abbandonata all’incuria e alla sporcizia".

Poi l’attacco alla Regione. "Ma il maggior spreco di denaro pubblico lo abbiamo visto perpetrare dalle due pasionarie dei migranti Monni e Spinelli – conclude il segretario provinciale della Lega – che non si sono mai fatte mancare un giretto istituzionale dal consiglio regionale di Firenze al porto di Marina, perché oltre il viaggio, le due politiche di sinistra percepiscono anche il rimborso per pasto ed altre spese sfruttando il loro mandato istituzionale".