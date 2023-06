Pd, è l’ora del giudizio "Ripartiamo dal gruppo"

Il Partito democratico si lecca le ferite dopo la sconfitta patita a fine maggio con il ballottaggio che ha visto la vittoria del sindaco Francesco Persiani. Il bicchiere mezzo pieno potrebbe essere rappresentato dal fatto che il partito, comunque sia andata la partita, è risultato essere il primo in città, sfondando il muro delle 5mila preferenze, arrivando a un 16 per cento di voti totali.

Ieri sera la segreteria comunale si è riunita per fare il punto della situazione dopo due settimane di riflessioni post voto. L’analisi viene affidata al consigliere regionale Giacomo Bugliani, che vede nell’ipotesi di un congresso una strada poco percorribile: "Abbiamo fatto un congresso un anno e mezzo fa, credo che non ce ne sia bisogno al momento. La riunione credo sia giusta perché dopo la tornata elettorale è fondamentale fare un punto della situazione. Non possiamo nasconderci dietro a un dito e prendere visione della sconfitta elettorale, ma allo stesso modo credo sia giusto guardare anche al bicchiere mezzo pieno. Sono sicuro che il confronto sia fondamentale per poter salvare quello che di buono è stato coltivato nel corso di questi mesi. Ripartiamo dal 46 per cento degli elettori che ci hanno scelto e che hanno creduto nel profilo di Enzo Romolo Ricci, ho da sempre creduto nella sua competenza come guida della città e spero che si possa proseguire con la sua presenza in doppia veste di segretario comunale del partito e di capo del gruppo Pd in consiglio".

"Mi dispiace soltanto – prosegue Bugliani – che Enzo non abbia avuto molto tempo per farsi conoscere alla città, altrimenti sono sicuro che il risultato finale sarebbe stato certamente diverso. Il partito sarà felice di vederlo in consiglio comunale a lavorare per il bene della nostra comunità".

Uno sguardo al futuro: "Nell’arco di queste settimane abbiamo costruito un gruppo molto coeso e caratterizzato da gente che crede negli ideali del Pd e che ha dimostrato in tutta la campagna elettorale un impegno davvero concreto. Ci sono tante facce giovani e credo che sia fondamentale ripartire anche da loro. L’obiettivo è crescere di volta in volta per avere un’occasione nel 2028 di poter torarne alla guida della nostra città".