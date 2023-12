Pd e 5 Stelle rincarano la dose: "Una... comparsata scorretta"

"La videoconferenza promossa dall’amministrazione per presentare la variante Sogegross ha avuto tutte le caratteristiche di una comparsata". Lo sostiene il consigliere del Pd, Stefano Alberti, che critica quello che l’amministrazione comunale ha definito un momento di partecipazione. "Il confronto vero e la volontà di riconoscere importanza ai contributi di un processo partecipativo qualificato deve avviarsi fin da subito, accompagnare le diverse fasi che portano alle decisioni. Ed è bene ricordare che, dove il confronto c’è stato, come nell’assemblea del Consorzio Zia, tenuta ad esprimere un parere prima del passaggio in consiglio comunale, la risposta è stata un secco no".

Per Luana Mencarelli dei 5Stelle la presentazione "è stata scorretta, non solo per la scarsità di dettagli resi noti, non solo per la mancata o arrogante risposta alle domande presentate, ma anche perché questa illustrazione dell’atto è stata realizzata a 13 giorni dalla pubblicazione sul Burt, giorno da cui i cittadini potevano iniziare a presentare le proprie osservazioni, quindi quando di fatto gliene restavano solo 17 su 30. Questo è indice del rispetto che l’amministrazione mostra nei confronti di coloro che non sono concordi con le sue volontà". Secondo Mencarelli il progetto di variante non ha neppure indagato "l’aumento del traffico; eppure transiteranno tanti camion e furgoni a poca distanza dal Noa".