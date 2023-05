Pd "Dialogo già aperto con le forze affini"

di Alfredo Marchetti

Osserva i dati con soddisfazione il segretario provinciale del Partito democratico. Enzo Manenti, il giorno dopo del voto, prova a tracciare un bilancio sul risultato raggiunto dal partito del Nazareno: con un 16 per cento e 5361 preferenze è il primo partito della città. Rispetto al 2018 c’è stato un calo di circa 300 voti, non male visto che in mezzo c’è stato l’exploit di Movimento 5 stelle, il governo delle larghe intese e nel periodo recente il boom alle nazionali di Fratelli d’Italia. "Possiamo dirci complessivamente soddisfatti di quanto siamo riusciti ad ottenere dall’ultima tornata elettorale. Siamo andati bene praticamente in tutto il territorio. Questo è il frutto del gran lavoro che è stato fatto dai componenti delle varie liste che sono collegate al candidato a sindaco Enzo Romolo Ricci. Un bel traguardo, vista la partenza dopo gli altri per la campagna elettorale. I cittadini hanno premiato il nostro progetto".

Il partito del Nazareno guarda già alle prossime ore: "Ci siamo sentiti in queste ore con Enzo per ragionare sui passi da fare. Non è il momento di parlare di apparentamenti, ma di dialogare con le forze in campo nella nostra parte politica per trovare una posizione di avvicinamento. Al ballottaggio parleremo anche ai loro elettori presentando loro il nostro programma, con l’obiettivo di renderlo condivisibile anche a loro".

Un passaggio obbligato anche sulla lista che sostiene il principale candidato, il sindaco uscente Francesco Persiani. Molti ex Pd hanno portato l’acqua all’ex primo cittadino. "Sono indubbiamente voti erosi al nostro partito. Una spiegazione che ci potremmo dare è questa: quei voti sono stati presi perché l’elettore ha deciso di votare la persona e non un programma". Enzo Ricci, in serata ha replicato alle parole di Francesco Persiani sulle dichiarazioni di far prendere decisioni da Roma per eventuali apparentamenti: "Il futuro di Massa va deciso qua fra due settimane, non a Roma. Ma Persiani dice così perché ha visto la nostra capacità di mobilitazione e vede che stiamo crescendo giorno dopo giorno e quindi è ben consapevole che al ballottaggio potremo vincere noi. E’ chiaro l’intento dell’ex sindaco pur non essendo stato in grado di tenere insieme la propria maggioranza prima in Consiglio e poi nelle urne, adesso pensa che dovrà essere un intervento esterno e dall’alto a imporlo ai massesi. Per noi invece a Massa decidono i massesi".