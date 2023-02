"Pd, devi scegliere il candidato Siamo già in gravissimo ritardo"

Primarie sì primarie no: centrosinistra spaccato e senza il candidato sindaco a pochi mesi dalla consultazione elettorale. "Per il Pd di Massa è arrivato il momento di decidere sul candidato sindaco e ognuno, a partire dai gruppi dirigenti e dalle figure di rilievo istituzionale, deve assumersi questa responsabilità". E’ quanto sostengono alcuni sostenitori del centrosinistra di Massa, in una nota firmata, ricordando che il regolamento nazionale del Pd indica, per le primarie di coalizione, come data massima di svolgimento l’ormai passato 30 gennaio. "Le primarie di coalizione– continua il documento sottoscritto da Giovanni Ricci, Marco Gemma, Giovanna Santi (nella foto), Fabrizio Giuseppini, Riccardo Tazzini, Luca Pegollo, Antonio Martino, Maurizio Bertieri, Mario Della Pina, Amedeo Guadagnucci, Alfredo Soldani, Luca Rufrano, Roberto Vita, Chiara Tazzini, Rossana Lazzini e Massimo Corniani – si propongono quando la coalizione è in stallo su due o più candidati con il medesimo gradimento, non di certo in situazioni conflittuali, dove nessuno della coalizione le ha chieste e dove si sa che l’esito difficilmente sarà rispettato da tutti. Così si divide ulteriormente lo schieramento. Le primarie sono una cosa seria, che prevedono tempi e modalità per essere credibili agli occhi degli elettori: nella situazione attuale non vi è nessuna di queste condizioni. Fatte oggi, le primarie sarebbero un fallimento che non aiuterebbe la corsa alle elezioni, anzi la renderebbe più debole e incerta".

Per il gruppo di firmatari siamo di fronte a "un ritardo gravissimo sulla scelta della candidatura al ruolo di primo cittadino che corre il rischio di far perdere al centrosinistra e al Pd la possibilità di proporre e far vincere un’alternativa al governo della destra. Nessuno può pensare, soprattutto se riveste ruoli di vertice nel Partito a Massa, di ’lavarsi le mani’ dal dovere di indicare un nome o mettersi in prima persona a disposizione per aggregare forze e delineare un progetto politico in grado di competere e vincere. Questo è il momento per tutti, dentro e fuori il Pd, di sedersi al tavolo e trovare la soluzione. Divisi vincerà ancora la destra".