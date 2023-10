Pd comunale a congresso. Sarà insieme al provinciale

Lunedì sera si è riunita l’assemblea comunale del Pd e ha votato un ordine del giorno che delibera il congresso. Il Pd massese ha quindi deciso di rinnovare i propri vertici e di affrontare i nodi politici e programmatici attraverso il congresso che si svolgerà quindi contemporaneamente a quello provinciale. Nell’ordine del giorno si è dato seguito alle indicazioni assunte nell’ultima assemblea provinciale del 2023, che ha preso atto e formalizzato le dimissioni del segretario Enzo Manenti con l’indicazione di svolgere contestualmente al congresso provinciale quello delle unioni comunali. L’assemblea massese del Pd ha invitato il presidente Giovanna Santi (nella foto) a riconvocare l’assemblea in forma urgente per domani alle 21 al Teatro dei Fratelli Cristiani per gli adempimenti della fase congressuale.

Intanto un iscritto al Pd, Gerardo De Biasi, auspica un cambiamento radicale. "Non riesco a comprendere – dice in una nota – quale sia stato il rinnovamento del Pd locale in questi ultimi mesi. Chi da anni lo ha gestito in maniera personalistica, decidendo candidature e nomine e portandolo a subire sonore sconfitte elettorali, bene farebbe oggi a mettersi da parte. Mi auguro che il congresso possa servire davvero a dare una svolta seria al partito sia riguardo le linee politiche da perseguire, interagendo con la società, ma soprattutto per avere un ricambio dirigenziale che possa coinvolgere tutti democraticamente a vivere le scelte decisionali che il partito assume".