Pd, completate le candidature. Giuliani corre per la segreteria Idea Bugliani sfumata sul finale

di Alfredo Marchetti

Sul finale arriva anche la candidatura alla segreteria comunale del Pd per Massa. Si tratta di Claudia Giuliani (nella foto), 38 anni, impiegata, impegnata nel volontariato, laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa. È lei che il nome che il comunale ha deciso di presentare al prossimo congresso che inizierà il 26 gennaio. Già responsabile delle donne democratiche provinciale, candidata alle ultime amministrative, Giuliani sarà chiamata nell’ardua operazione di ricucire un partito profondamente lacerato dopo la sconfitta uscita dalle urne che hanno visto la vittoria del sindaco Francesco Persiani nell’ultima tornata elettorale.

Nella notte tra giovedì e venerdì era nata l’ipotesi di candidatura per Massa di un big, ovvero Giacomo Bugliani. Il consigliere reigionale era rimasto in lizza fino all’ultimo, poi è arrivato il nome della under 40. "Ieri notte – dice Bugliani – mi era stato chiesto da molta gente di candidarmi. Per senso di responsabilità verso il partito ho detto di esserci nel caso non fossimo arrivati a un nome condiviso. Poi è venuta fuori candidatura di Giuliani e sono contento di questo. Il mio, ripeto, era un atto di responsabilità: sarebbe stato un sacrificio personale visto il tempo che richiede un ruolo come quello, ma alla fine sono felice che abbiamo trovato una sintesi". Sfumate quindi anche le candidature di Giovanni Ricci e Vincenzo Tongiani, che erano in pole per la guida di Massa. Carrara invece ha confermato i rumors, ovvero la scelta è stata per Luca Barattini, già consigliere comunale, che prenderà il posto dell’uscente Gian Luca Brizzi. Non ci sono state sorprese dell’ultima ora nemmeno per il provinciale.

Come anticipato nei giorni scorsi, la corsa è a due: Elisabetta Sordi, candidata trasversale di area Schlein e Bonaccini, Eleonora Biancolini, che sarebbe vicina al consigliere regionale Giacomo Bugliani. La sfida inizierà dal 26 fino al 13 febbraio: i vari circoli, circa 34 in tutta la provincia, saranno chiamati a scegliere i loro vertici. Circa 1700 iscritti al partito al voto. La vincitrice prenderà il posto lasciato vacante da Enzo Manenti.