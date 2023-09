"Pd coerente sulla chiusura della discarica"

Il documento presentato dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, nell’ambito del Paur della Regione Toscana per la discarica ex Cava Fornace, stimola il Pd di Montignoso a tornare sul tema ricordando come sull’impianto ormai ci sarebbe una volontà comune, almeno sull’inchiesta pubblica da attuare in questa fase di autorizzazione dei prossimi riempimenti. "È passata all’unanimità la mozione, proposta dalla maggioranza del consiglio comunale di Montignoso il 9 agosto – ricorda –, in cui si richiede ufficialmente alla Regione l’avvio dell’inchiesta pubblica all’interno dell’iter autorizzativo per la discarica dell’ex Cava Fornace. Una scelta chiara quella formulata dal comune apuano, e che prevedrà il coinvolgimento di tutte quelle realtà locali (come comitati e associazioni) che da sempre esigono che le loro posizioni vengano considerate all’interno dei processi decisionali concernenti la discarica". Il segretario Pd Luca Nicolini rimarca: "Ancora una volta, dopo le mozioni approvate negli anni precedenti la maggioranza di centrosinistra a Montignoso dimostra coerenza. Dopo la promessa mantenuta di chiedere alla Regione l’avvio del Paur, abbiamo confermato la nostra richiesta di chiusura della discarica".