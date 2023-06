"Pazienti e personale messi a rischio? Casani deve dimettersi"

CARRARA

In tutti questi anni al Monoblocco l’Asl ha messo a rischio pazienti e personale secondo il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini che chiede "le immediate dimissioni della direttrice dell’Asl Nord Ovest Maria Letizia Casani". "Da quando è stata incaricata – scrive –, di volta in volta ha snocciolato milioni e milioni di euro che non si sono mai visti prendendo in giro i cittadini. Cosa ha da dire l’assessora alla Sanità Roberta Crudeli, tra l’altro dipendente Asl in aspettativa, che da anni ha lavorato al Monoblocco?". Pieruccini sottolinea che i vigili del fuoco hanno prescritto urgenti lavori strutturali di adeguamento antincendio, dopo le deroghe del periodo Covid valide fino al 31 dicembre 2022. "E’ chiaro – sostiene – che la Casani non aveva ottemperato alle prescrizioni, mettendo a rischio pazienti e personale. La scia antincendio va presentata ogni volta che viene avviata una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un’attività esistente viene modificata e sono previste sanzioni di natura penale se venisse messa a repentaglio la sicurezza della vita umana, dell’incolumità delle persone e dalla tutela dei beni e dell’ambiente".

Secondo il commissario della Lega " al Monoblocco e già in atto uno smantellamento che impoverisce la sanità locale". E chiede achiarezza punto per punto" sottolineando l’agitazione dei dipendenti. "Il nostro timore – continua è che qualche dipendente sia stato avvisato dalla direzione di prossimi spostamenti al Noa, e ciò confermerebbe lo smantellamento definitivo dei servizi sanitari. Possiamo solo immaginarci cosa succederebbe in città se davvero dovessero ridurre o chiudere del tutto alcuni reparti per mesi: lavoratori da ricollocare, pazienti da sistemare, servizi da riorganizzare". E chiede alla sindaca un confronto urgente.