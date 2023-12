Paura per un’anziana sola. Era in casa priva di sensi. Salva grazie a un’amica

Paura e grande apprensione per un’anziana di novant’anni, che è stata trovata priva di sensi sul pavimento all’interno della sua abitazione a Monzone. A dare l’allarme, salvandole così la vita e facendo intervenire tempestivamente i soccorsi, è stata una vicina di casa e sua amica.

Benché quest’ultima chiamasse a gran voce l’anziana ultranovantenne, che abita vive nel centro storico di Monzone – frazione del Comune di Fivizzano – diversamente dal solito non riusciva a ricevere alcuna risposta. Oltre a non udire appunto risposte né tantomeno rumori provenienti dall’appartamento che è confinante, la signora – per quanto si sforzasse – non riusciva in nessuna maniera ad aprire la porta della vicina.

A questo punto, ha dato l’allarme telefonando al 112 e poco dopo sono giunti sul posto un’autoambulanza della locale Pubblica Assistenza Valle del Lucido, una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monzone, comandata dal maresciallo Andrea Russino, e i vigili del fuoco di Aulla. Questi ultimi, muniti dell’apposita scala, dopo essere saliti sul balcone esterno della casa dell’anziana donna – forzando un ingresso – sono riusciti a penetrare nell’abitazione. E’ qui che hanno rinvenuto, riversa a terra senza alcuna possibilità di muoversi, ma fortunatamente viva la novantenne. La sfortunata signora, è stata subito trasportata dai volontari della Pubblica Assistenza a bordo della autoambulanza all’Ospedale Civile Sant’Antonio Abate di Fivizzano per tutti gli accertamenti e le cure del caso. La donna, vedova, vive da sola nell’abitazione di Monzone.

Roberto Oligeri