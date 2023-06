Paura per un bambino di 3 anni. Camminava da solo vicino a un parco

Carrara, 5 giugno 2023 – Attimi di spavento per un bambino senza vestiti e senza scarpe che ieri mattina verso le 8 si aggirava nei pressi del parco del Partigiano ad Avenza. Per fortuna il bambino di circa tre anni è stato subito fermato da alcuni passanti, e poco dopo restituito ai genitori, una coppia di stranieri, che ha passato un brutto quarto d’ora per lo spavento. Il bambino che abita a pochi metri dal parco durante un attimo di distrazione dei genitori ha aperto la porta di casa ed è uscito in strada.

Il piccolo non è passato inosservato e subito si è cercato di capire chi potessero essere i genitori, ma prima che arrivassero ci sono stati attimi di panico. "Aiuto c’è un bambino nudo nel parco", il grido di allarme di una passante che ha prontamente fermato una pattuglia dei carabinieri che stava transitando proprio da quelle parti.

Per fortuna all’arrivo dei militari dell’Arma i genitori erano già in strada per recuperare il pargolo, che forse ha deciso di uscire di nascosto attirato dai giochini presenti nel parco di via Marina. Il bambino ha fatto pochi metri ma la sua presenza alle otto del mattino e senza abiti ha molto scosso le persone che si trovavano sul posto. Fin da subito è scattato l’allarme. Il bambino prima è stato fermato e poi grazie al gran fermento sono stati trovati i genitori, fino al quel momento ignari che il piccolo si era avventurato in strada da solo.

La notizia si è presto diffusa sui social con l’allarme che un piccolo in così tenera età sia stato trovato da solo e senza abiti in un parco ad Avenza.