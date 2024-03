Paura per il muro pericolante

Paura in via San Niccolò a Fontia per il rigonfiamento di un muro di sassi. Un dissesto che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, per mettere in sicurezza la strada pubblica, hanno richiesto l’interdizione al traffico di persone e mezzi nel tratto interessato dal potenziale crollo. Sul posto anche i tecnici del Comune di Carrara, che dopo il sopralluogo hanno emesso nei confronti del titolare della proprietà un’ordinanza urgente per la verifica strutturale del muro, e contemporaneamente la sua messa in sicurezza così da scongiurare un eventuale crollo con danni a persone e cose.

Il titolare del muro dovrà provvedere nel più breve tempo possibile a sanare il pericolo, e nel frattempo garantire una fascia di sicurezza con l’immediata transennatura a un metro di distanza dal muro in questione. Il tutto dovrà avvenire entro una settima dal sopralluogo dei tecnici comunali e la messa in sicurezza dovrà essere garantita dalla firma di un tecnico abilitato e nominato dal proprietario. In caso contrario l’amministrazione avverte che dovrà "procederà alla denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale".

Il pericolo di una frana ha destato preoccupazione fra gli abitanti del paese che hanno chiesto che la zona venisse messa in sicurezza pe evitare incidenti o danni ad auto o pedoni. Da tempo Fontia richiede attenzione al manto stradale e ai nodi della viabilità dal momento che la strada che conduce in paese spesso è motivo di proteste e di richieste di interventi.