Paura per i danni provocati alla merce dei negozi

Revocata l’ordinanza di inabitabilità da parte del sindaco Francesco Persiani. La decisione del primo cittadino è arrivata ieri sera intorno alle 19, dopo una riunione durata un paio d’ore con i tecnici comunali e i vigili del fuoco. Le sette persone che erano state evacuate lunedì sera a causa dell’incendio (nella foto) sono potute finalmente ritornare in casa. L’ordinanza si era resa necessaria a causa del fumo acre che si era fatto strada nei piani del palazzo di via Aurelia di fronte alle Poste italiane subito dopo lo scoppio del rogo che ha interessato gli scantinati dell’edificio in pieno centro. Oltre a questo erano saltati i contatori della corrente elettrica e gli appartamenti erano rimasti senza luce. Le sette persone erano state ospitate all’ostello Nizza di piazza Mercurio la prima notte, poi avevano trovato ristoro da parenti e amici. Ieri sera è arrivata la lieta notizia.

Rimangono invece inagibili gli scantinati del palazzo, dopo la seconda ordinanza firmata dal sindaco sempre lunedì sera. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per comprendere le cause del rogo che ha costretto i residenti a uscire di fretta e furia dalle proprie abitazioni. Dopo l’allarme rientrato ora c’è chi ha paura che il rogo abbia causato ingenti danni collaterali al loro materiale. I negozi hanno ripreso a lavorare a singhiozzo, la corrente elettrica è tornata, ma siamo distanti dalla normalità. C’è chi è preoccupato per gli affari, come l’imprenditore Massimo Mosti del negozio ’Oleggini’: "Non abbiamo avuto modo di scendere nei magazzini – raconta – perché c’è un’ordinanza di inagibilità e non ci permettono di fare una eventuale conta dei danni. Basti pensare che il giorno stesso del fattaccio era arrivato un carico di merce per la stagione estiva. A spanne possiamo parlare di 10mila euro di roba, ma ripeto, dobbiamo ancora controllare perché gli abiti erano conservati nelle loro buste. La speranza è che si siano salvati".

"Per quanto riguarda l’apertura del locale – conclude l’imprenditore – siamo in un limbo, stiamo cercando di capire se possiamo restare aperti. La serranda è aperta a metà, ma la corrente elettrica è tornata e se arriva un cliente non lo mandiamo di certo via. Un vero peccato perché siamo ancora in periodo di liquidazione, ci sono i saldi e devo dire che noi, come i nostri colleghi, stavamo lavorando bene in questo periodo. Attendiamo per capire anche le cause del danno ed eventualmente fare richiesta danni".