Paura in pieno centro Scippato in via Verdi da un automobilista che si è dato alla fuga

di Alessandra Poggi

Un furto repentino: l’apertura di uno sportello dell’auto, una mano che afferra il marsupio e poi la fuga. La centralissima via Verdi ha fatto da sfondo ad uno scippo in pieno giorno. Paura e preoccupazione tra residenti e passanti. Non erano ancora le sei del pomeriggio di giovedì quando un uomo ha rubato un marsupio e si è dato alla fuga. Il marsupio apparteneva ad un residente di via Verdi, che dopo aver parcheggiato stava scaricando dall’auto delle cose contenute all’interno del portabagagli. Il residente è stato preso alla sprovvista e mai avrebbe immaginato che sarebbe sopraggiunto un ladro alle sue spalle per rubare all’interno della sua auto mentre era presente fisicamente, come detto con le mani occupate dalle cose che stava scaricando. Il tempo di accorgersi dell’accaduto e l’uomo ha iniziato a seguire il malvivente, subito seguito da altri passanti che hanno sentito l’uomo gridare "Al ladro". Una corsa frenetica che non è passata inosservata a quell’ora, con passanti e attività ancora aperte. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di polizia. Un fatto che fa riflettere sulla sicurezza delle nostre strade e la dice lunga sul fatto che in città vivano persone disposte a compiere furti in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. I testimoni non hanno saputo descrivere l’uomo visto che è accaduto tutto nel giro di pochi secondi, ma lo scippo ha attirato l’attenzione di quelli che erano in strada e fatto fare capolino fuori dai negozi ai commercianti, visto che l’uomo derubato gridava e altri passanti come lui hanno cercato di fermare la fuga del malvivente.