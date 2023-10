Paura ad Avenza e a Marina. Fdi chiede il progetto del collettore

Alluvioni e allagamenti, "serve una nuova fognatura per le acque piovane che vada a sfociare nel porto". Torna al 2016 il consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel (nella foto) e ci torna rispolverando il progetto di una fognatura che dalla Doganella sarebbe poi sfociata nel porto.

"Con l’amministrazione grillina nel 2017 – scrive il consigliere di minoranza – si modificava il progetto allungando la condotta fognaria che doveva percorrere il viale XX settembre dalla centrale fino al buscaiol ed immettersi nel porto per scaricare le ingenti acque che mandano in tilt oltrechè’ la nostra principale arteria cittadina tutti gli esercizi commerciali che sono nella zona e creano pericoli ai cittadini carraresi. Il nuovo progetto grillino venne bocciato dalla conferenza dei servizi con opposizione dell’Autorità portuale e il finanziamento bloccato".

Da tutto questo nasce la meraviglia del consigliere Manuel sul "perché non se ne parla più e soprattutto perché l’amministrazione Pd con la sindaca Serena Arrighi dopo più di un anno di governo cittadino e confronti con la Port authority si è rivelata completamente disinteressata a quest’opera?". Infine dall’opposizione la richiesta di revisione del "piano portuale che porterà un nuovo volto al porto e sarà un opera che necessiterà di interventi quali strade, rotatorie che miglioreranno gli accessi ed eviteranno il transito pesante che ora porta grandi disagi al litorale. Tra i vari servizi perché non pensare ad uno sbocco per le acque piovane nel luogo più idoneo ovvero nel porto? Avenza e Marina – conclude Massimiliano Manuel nel suo intervento a tutela del rischio idrogeologico – hanno già pagato troppo con alluvioni e allagamenti che hanno messo migliaia di persone in ginocchio". Fratelli d’Italia pertanto chiede a gran voce di "intervenire con una programmazione seria nei confronti di un’opera che per noi deve essere tra quelle prioritarie".