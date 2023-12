"Paura a Pontremoli: Cappotta con la Panda, Fortunatamente Senza Conseguenze"

Cappotta con la Panda in via Roma a Pontremoli dopo aver urtato un veicolo parcheggiato regolarmente a bordo strada. A bordo una conducente che è uscita miracolosamente illesa dallo "spettacolare" incidente, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, che ha provocato invece gravi danni all’utilitaria. Più di qualcuno tra chi ha assistito alla scena ha temuto il peggio per le sorti della donna al volante, che invece è uscita dall’abitacolo sena troppi problemi. Nel trambusto è stato parzialmente coinvolto anche un autocarro che veniva dalla direzione opposta e che è riuscito a frenare prima di giungere alla collisione col veicolo che si era ribaltato. Sono stati subito allertati i soccorsi, sul posto l’ambulanza che però è tornata indietro con la barella vuota perché la conducente ha dichiarato di stare bene e di non aver bisogno di andare al pronto soccorso. Gli agenti della Polizia municipale hanno provveduto al far circolare il traffico su vie adiacenti e ai rilievi del caso. Sono arrivati i vigili del fuoco per rimettere il veicolo sulla carreggiata controllandone poi lo stato di sicurezza.