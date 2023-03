Patto con la Vab a tutela dei Fossi

Oltre alle nuove associazioni che per la prima volta hanno iniziato a collaborare con il Consorzio, è stata rinnovata anche la convenzione che lega l’ente consortile e l’associazione Vab Massa che – ormai da diversi anni – monitora i rii lungo la costa. Continua dunque a crescere l’alleanza tra Consorzio 1 Toscana Nord e Associazioni per la sicurezza idraulica e ambientale dei corsi d’acqua del nostro territorio. Febbraio, per l’ente di bonifica, è stato infatti un mese ricco di soddisfazioni. La Vab con questa firma ha adottato nuovi corsi d’acqua: il Fosso Pradaccio 1 (dall’incrocio di via del Duca con via Pradaccio fino alla confluenza col Fosso dei Loghi all’incrocio con via Volpina), il Fosso Poveromo e il Fosso Magliano. L’associazione di volontariato, nota nel territorio per il suo impegno nella vigilanza di boschi e incendi, continuerà a dare un contributo fondamentale per limitare il defluire del materiale plastico in mare, a tutela della fauna ma anche della vegetazione. Grazie a questa convenzione, l’associazione si impegnerà a migliorare anche la prevenzione del rischio idraulico, la tutela dell’avifauna e della biodiversità e dell’ambiente.

"Siamo felici di rinnovare la convenzione con un’associazione che in questi ultimi anni si è data molto da fare – dice il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – Con la Vab di Massa il Consorzio ha da tempo un rapporto consolidato: insieme realizzeremo iniziative legate al nostro progetto di educazione ambientale, coinvolgendo i volontari nell’iniziativa “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”. Ora con questa nuova convenzione, il legame spero che diventi ancora più forte". Il rinnovo servirà anche per la promozione della conoscenza e della fruibilità dei corsi d’acqua attraverso iniziative, realizzate e concordate col Consorzio, che aiuteranno i cittadini ad acquisire più consapevolezza in merito al nostro patrimonio ambientale e storico. Si potrà combattere l’abbandono dei rifiuti: il gesto più concreto per evitare alla radice la presenza di microplastiche in mare. La Vab Massa si impegna poi a partecipare a “Il sabato dell’ambiente” organizzato dal Consorzio per la pulizia partecipata da plastiche e rifiuti.