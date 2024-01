"Patria: un viaggio nella storia della Spagna attraverso la letteratura"

Domani alle 16.30 alla biblioteca civica di piazza Mercurio, si svolgerà – per iniziativa dell’associazione “Briciole” – il quarto incontro del ciclo Pagine spagnole,

il cui scopo è di gettare uno sguardo più consapevole alla inquieta storia della Spagna attraverso la lettura ragionata di alcuni dei più interessanti romanzi di oggi. Protagonista dell’incontro sarà il libro intitolato “Patria“ del poliedrico scrittore basco Fernando Aramburu (tradotto per Guanda da Bruno Arpaia), che ha incontrato il favore di critica e pubblico ed è stato più volte insignito di prestigiosi premi. In oltre 600 pagine, suddivise in 125 capitoletti, si raccontano le vicende, a partire dagli anni ’70/’80 fino al primo decennio del 2000, di due famiglie prima fraternamente amiche e poi dilaniate dalla lacerante esperienza del terrorismo dell’Eta, dalla insensata violenza subita o esercitata. Un romanzo davvero profondo e coinvolgente, a dimostrare quanto la grande letteratura, “maestra di sfumature”, sappia penetrare dietro le quinte della scena pubblica restituendoci gli uomini

nel loro abito più vero

e quotidiano. Relatrice

sarà Iris Palanca, la quale,

anche in virtù del suo essere spagnola, saprà guidarci

alla scoperta di molti aspetti del libro che potrebbero essere di più difficile comprensione.