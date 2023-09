Pasticcio di via Bassa Tambura: "Manca una seria programmazione"

Le notizie trapelate di una chiusura (parziale) del distretto Asl di via Bassa Tambura hanno gelato il sangue di molti anche quello del Polo Progressista (Movimento 5 Stelle e Unione Popolare) che nell’incertezza e nella sorpresa si chiede "come mai tutti questi controlli nelle strutture sanitarie provinciali e cosa accadrà in futuro". Con questa incognita Luca Corsi di Unione Popolare punta il dito contro l’Asl e su "come l’azienda pensa di affrontare il ruolo della struttura con 30mila cittadini che gravitano intorno ai servizi, visto che rimane ancora in silenzio senza una versione ufficiale. Da quanto tempo l’azienda è conoscenza del sopralluogo dei vigili del fuoco e della conseguente inagibilità e visto che l’imminente chiusura al 14 ottobre vedrà la delocalizzazione dei servizi, quale piano B verrà messo in campo?".

Una doccia fredda, ancora tiepida quando si parlava di voci sulla chiusura e gelata quando fonti interne al settore hanno parlato di una chiusura prevista dallo scorso maggio, che solo oggi esce alla luce del sole in un modus operandi simile al Monoblocco di Carrara dove si parte con una perizia dei vigili del fuoco per poi arrivare allo spostamento altrove dei servizi. L’inagibilità dell’ultimo piano sembra la causa di tutto questo pasticcio sanitario con la volontà di spostare i servizi ma "dove? – Si chiede la consigliera comunale pentastellata Luana Mencarelli – I servizi tolti dal distretto li collocheranno a Villette o a Marina di Massa due centri già con grandi problematiche che sono prossimi al collasso per i posti. Il sindaco Francesco Persiani cosa sapeva di tutto questo? E’ anche lui all’oscuro di tutto nonostante sia presidente della conferenza zonale dei sindaci, non è possibile che non sapesse nulla e se così fosse riteniamo sia giusto che si faccia due domande. Una politica che non sa dare delle risposte chiare alla sanità, che non mette al corrente la restante parte politica e i cittadini, così ci troviamo costretti a richiedere i verbali dei vigili del fuoco con un’interrogazione parlamentare, tutto per fare chiarezza sulla questione". I vigili del fuoco dipendono dal Ministero dell’Interno per questo "il ministro Piantedosi - prosegue Corsi - ci dovrà spiegare perché ci sono tutti questi controlli sulle strutture sanitarie di Massa Carrara, c’è qualcosa che non torna".

Poi conclude con una soluzione. "Potrebbero portare tutti i servizi nella parte storica dell’ospedale di Massa quella dove attualmente ci sono i servizi informatici dell’azienda. L’unica strada percorribile visto che entro il 16 ottobre le prestazioni dovranno tornare per forza attive".