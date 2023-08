Pasticciaccio in via Galvani "Quanto peserà l’errore sulle casse comunali?"

"Quanto peserà sulle casse comunali l’errore di via Galvani?". Affonda il coltello nella piaga il Polo progressista (Movimento 5 Stelle e Unione Popolare) e, nel corso di una conferenza stampa, punta l’attenzione sul piano di recupero dell’immobile destinato ad alloggi Erp, bocciato nell’ultimo consiglio La costruzione era stata individuata in un bando regionale come edificio da comperare a patrimonio pubblico. Al centro della polemica un cambio di destinazione d’uso, da artigianale a residenziale, con un ‘piano di recupero’ non legittimamente realizzabile per problemi di classificazione acustica. "Fare 8 appartamenti nell’edificio in oggetto più 30 dentro l’ex mattatoio, in un area industriale ricoperta di amianto diventa difficile – spiega Luca Corsi di Unione Popolare –. Farebbe bene il sindaco a fare un sopralluogo nell’area e farsi aprire l’immobile, guardare cosa c’è intorno, capire bene la situazione e poi spiegarci come pensa di risolvere la cosa. Nel 2019 gli era stata data l’occasione di capire che c’era un problema in via Galvani e lui ha tirato dritto blindandosi ancora una volta con la sua maggioranza. Questa volta però il problema non è solo la classe acustica ma c’è la spada di Damocle dell’asta fallimentare".

"L’immobile – afferma la coordinatrice provinciale pentastellata, Luana Mencarelli – poteva diventare residenziale se l’amministrazione avesse accolto l’emendamento in cui si interveniva sulla classificazione acustica ma da parte della maggioranza c’è stato il rifiuto. La pratica è andata avanti poi la società che aveva in mano l’immobile è fallita così è stato messo all’asta. Chi si è aggiudicato la costruzione l’ha pagata meno di 300 mila euro, e il comune è disposto a acquistarlo a 1,5 milioni di euro".

"A queste cifre – dichiara la consigliera comunale Daniela Bennati – si parlerebbe di un danno alle casse comunali comprando a un prezzo e poi non potendolo destinare allo scopo per cui lo ha acquistato. Vorremmo capire in base a quale valutazione di mercato lo acquisterà il Comune". Corsi rincara la dose: "Hanno fatto un un errore di valutazione nelle scelte. La politica schiaccia il tasto e decide ma ci sono delle responsabilità politiche chiare. Il problema maggiore è se le casse comunali rischiano di dover risarcire qualcuno da questa vicenda". Sulla possibile rivalsa la conclusione è della Mencarelli. "Chi ha comprato l’immobile per trasformarlo in residenziale e venderlo al Comune, farà un’azione di rivalsa?"

