Passione, genuinità e... motori. La famiglia rombante degli ’Anchors’ ’Sky’ seguirà il loro maxi raduno

di Daniele Rosi

Un gruppo di fratelli prima ancora che appassionati motociclisti. Persone che, anni fa, partendo dalla condivisione di alcune uscite in moto, hanno saputo progressivamente costruire qualcosa che è andato ben oltre la semplice gita fuori porta e gettando le basi per la creazione di un gruppo in cui sono ben saldi valori e legami. Rispetto, uguaglianza e condivisione sono le tre parole cardine su cui ruota la vita da biker del gruppo degli ‘Anchors’, il club, o come si dice nel gergo motociclistico, la ‘fratellanza’ degli amanti delle due ruote, in questo caso delle cromate Harley Davidson, che settimanalmente si radunano nella loro sede sociale di via Pometo, poco distante dall’Aurelia.

Un contesto tranquillo, immerso nel verde, in cui entrando nella ‘club house’ degli Anchors, è possibile respirare quel giusto mix tra passione e genuinità, tra amore per le due ruote e per la propria terra, in cui nulla è lasciato al caso. Già il nome scelto dal gruppo, Anchors, un richiamo all’ancora navale, ben visibile come logo all’interno della sede e sugli abiti, rappresenta una potente metafora circa la necessità alla fine di un viaggio di raggiungere il porto sicuro, gettando l’ancora e andare in un luogo tranquillo. Un gruppo con grande differenza generazionale al suo interno, tra ragazzi di 30 anni e persone più mature che, quando possibile, si trovano per organizzare uscite, eventi e incontri, provando a conciliare la passione motociclistica con il lavoro e gli impegni familiari. "Abbiamo poche regole ma chiare – spiega il presidente Luca Clementi – che devono essere rispettate da tutti. Quando si passa dalla porta d’ingresso si è tutti sullo stesso piano, lasciando da parte differenze di età, economiche e sociali. Il nostro principio, che nasce dalla strada, si applica anche alla vita, perché se qualcuno dei fratelli si attarda, gli altri lo aspettano. Ci sono momenti di confronto da affrontare, anche su piccole cose che però, insieme, si superano tramite il dialogo, un consiglio o un aiuto".

Chilometri ne sono stati macinati nel corso di dieci anni, la creazione dell’attuale crew risale al 2014. Un lasso di tempo in cui gli Anchors, oltre le uscite in moto tra l’Italia e l’estero, compresi i raduni, hanno anche pensato a iniziative rivolte a Carrara e al territorio apuano, facendosi conoscere ben oltre il panorama motociclistico. Alcuni anni fa ad esempio il gruppo era salito agli onori della cronaca durante il periodo Covid per effettuare consegne a domicilio di generi alimentari.

Il vero fiore all’occhiello delle loro iniziative, spesso citata nelle riviste di settore e in canali tematici youtube, è però ‘The Cave’, il grande raduno biker di Carrara che, partendo dalla Imm, giunge sulle Apuane passando dal suggestivo percorso della strada marmifera. L’evento di quest’anno, in programma il 6 luglio, sarà anticipato dall’opening party del giorno prima all’Aisha di Marina e godrà anche della presenza di Sky, che arriverà in città per un servizio dedicato al raduno.