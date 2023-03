Passione e beneficenza L’impresa di Paolo grande come l’Everest per ’Un cuore un mondo’

Una iniziativa che punta al cuore. E’ l’impresa che sta per realizzare in terra apuana Paolo Bendinelli, classe 1972, ex ciclista agonista e ora appassionato delle due ruote con un grande sogno in tasca. Quello che intende fare è qualcosa decisamente fuori dagli schemi, ma la sua motivazione va oltre i limiti e oltre lo sport al motto di beneficienza e passione. La sfida che lo attende, in favore dell’associaione ’Un Cuore Un Mondo’, si intitola ’Everesting 8848’ che verrà fatta in tutto il mondo. "Si tratta – ha dichiarato Bendinelli – di una prova che può essere intrapresa sia a piedi che in bici in salita e con la quale bisogna raggiungere il dislivello di 8848 che rappresenta l’altezza del Monte Everest". La vita di Paolo non è stata semplice, dopo la perdita prematura per problemi cardiaci della madre, ha anch’esso avuto seri problemi di salute per i quali ha dovuto rinunciare a tante cose. Ma l’amore per la bicicletta lo ha salvato da momenti bui. Paolo, come e quando farai questa challenge? "La data – risponde – dovrebbe essere il 22 aprile. La sede sarà il tratto di strada di Bergiola Maggiore sino al punto dove finisce l’asfalto e inizia...