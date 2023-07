Passi avanti per due cantieri finanziati dal Pnrr

Altri due cantieri finanziati dal Pnrr del Comune di Massa fanno importanti passi avanti. Il primo riguarda l’adeguamento dell’area mercatale del Castello Malaspina, con interventi di messa in sicurezza delle coperture, nuovo impianto di riscaldamento e di luci, per 814mila euro di spesa. Sei le ditte che hanno partecipato alla gara e l’appalto è stato assegnato alla Mediterranea Srl di San Giuliano in Campania con un ribasso del 13,37%. Va avanti anche la maxi operazione da circa 8 milioni di euro per il recupero e restauro di Palazzo Bourdillon con adeguamento anche di Palazzo Colombini, così da realizzare il nuovo polo bibliotecario e culturale della città. E’ stato appaltato uno dei lotti in cui è suddiviso il cantiere, da poco meno di 1 milione di euro, alle ditte individuali di Francesca Lazzarotti ed Episteme di Marina Cherubini.