Passeggiata per la pace sulla Francigena

“Fili rossi per la pace “ la grande opera condivisa ideata da Tiziana Tacconi, 71 anni, docente dell’Accademia di Belle Arti di Brescia ex direttrice e fondatrice di un biennio specialistico in teoria e pratica di terapeutica artistica, parla... lunigianese. Il progetto che ha come protagonista la via francigena da San Bernardo a Roma è partito giovedì e la prima persona che ha iniziato il cammino si chiama Susanna Baumgarter (nella foto), nome tedesco ma nazionalità svizzera: ha posizionato il primo filo rosso e percorso la Francigena in Lunigiana. Il progetto nasce dall’a iniziativa di Tiziana Tacconi e andrà avanti fino all’1 ottobre. A spiegare questa passeggiata per la pace, accompagnata dai fili rossi rigorosamente naturali che ogni partecipante posizionerà lungo il percorso, è Tiziana tacconi. "“Fili rossi per la pace“ è una performance in progress, un cammino lungo la via Francigena al quale possono partecipare tutti e nel quale ogni viandante diventerà artista della opera collegiale – dice – In pratica, ogni viandante che posizionerà un filo rosso dovrà documentarlo con un filmato. I viandanti portatori di pace potranno entrare nel percorso da dove vogliono. Il significato della via Francigena è noto, così come è necessario in questo particolare momento storico il valore della pace: il mondo ne ha bisogno. Il percorso prevede 45 stazioni e anche eventi. Ogni viandante posizionerà il suo filo rosso costruendo così la via della pace". La Tacconi aggiunge di aver avuto la adesione e il patrocinio del direttivo della via Francigena nazionale e europeo. La nostra è una sorta di preghiera per la pace, che arriverà a Roma. Per aderire inviare una mail a [email protected] o a [email protected] "L’arte diventa messaggio collettivo e unisce tutti", conclude Tiziana Tacconi.

Maria Nudi