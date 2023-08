Passeggiata notturna nei Borghi del Ponte, l'iniziativa dell'Associazione

Non si fermano le iniziative culturali dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola. Domani è in programma una passeggiata notturna lungo le stradine e le voltole degli antichi borghi del Ponte. "Questi luoghi sconosciuti e poco frequentati nei decenni passati – spiega il presidente dell’associazione, Vincenzo Ozioso - sono tornati di recente nell’interesse di molti cittadini. La passeggiata è accessibile a tutti ed è gratuita". Il ritrovo è fissato alle 21 in via Palestro presso il negozio Orrico Mobili. Informazioni al 339 2049044.