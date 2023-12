’Passeggiata letteraria per la pace’ con il circolo. Trentuno Settembre

In occasione della ’Notte Rossa’, che rende omaggio agli oltre 1000 tra associazioni e circoli affiliati ad Arci Toscana, il circolo Arci Trentuno Settembre organizza, oggi alle 17.30, la ’Passeggiata letteraria per la pace’. Partenza dalla sede Casamatta in via Alberica. "La passeggiata si articolerà in centro dove verranno realizzate soste per permettere ai partecipanti la lettura di poesie sul tema della pace e del disarmo", spiega il circolo. La prima tappa è in Piazza del Mercato, poi via Porta Fabbrica e le piazze Palma, Aranci e Mercurio. Hanno garantito la loro presenza Alessandra Berti, Antonella Ianuale, Assunta Rubini, Gaetano Vacca, Riccardo Bardoni, Rolando Neri, Maria Grazia Chilosi e Massimo Norti. Graditi anche gli interventi spontanei. Al termine aperitivo solidale al Circolo Arci Trentuno Settembre.