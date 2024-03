Passeggiata delle donne sulle tracce della sirena

Domenica, in occasione della Giornata internazionale della donna, ci sarà una passeggiata dedicata alla sirena del ‘Cammino di Aronte’. L’appuntamento intitolato ‘Il cammino delle donne’, sulle tracce della sirena’ è per le 9 in piazza Alberica, dove dopo i saluti dell’amministrazione comunale i partecipanti seguiranno il percorso che si snoda lungo il viale XX Settembre per arrivare a Fossola e da qui al Castello di Moneta, Fontia e ritorno a Carrara. L’escursione durerà dalle 4 alle 5 ore ed è previsto il pranzo al sacco. L’iniziativa è organizzata dal Cai, Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Consulta giovanile, e centro antiviolenza Donna chiama Donna, con il patrocinio del Comune di Carrara. Per partecipare è necessario iscriversi entro oggi alla sezione di Carrara del Cai chiamando lo 0585 77.67.82, dalle 18,30 alle 19,30. Altrimenti è possibile avere altre informazioni chiamando Marzia al 328 37.288.86. Escursione gratuita per i soci Cai. Per i non soci è possibile sottoscrivere su richiesta l’assicurazione giornaliera di 13 euro.