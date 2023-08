Passaggio di testimone a Carrara: Le Cavazzini lasciano al Rebacco, Timbro prende il comando

Da ieri il Rebacco di via Loris Giorgi archivia la gestione di Nadia e Simona Cavazzini. Ora la gestione passa all’imprenditore Giacomo Timbro e ai suoi soci che già ghanno locali di successo sul litorale. Confcommercio imprese di Lucca Massa e Carrara saluta in una nota la vecchia gestione.

In particolare Confcommercio esprime la propria gratitudine a Nadia Cavazzini per aver fatto parte dell’associazione impegnandosi sempre in prima persona per il rilancio del commercio cittadino. "Con la giornata di lunedì si è chiusa ufficialmente al ristorante Il Rebacco di Carrara la ventennale gestione di Nadia Cavazzini. L’attività ripartirà nel segno di una nuova guida imprenditoriale, ma la conclusione di questo percorso offre lo spunto a Confcommercio per un sentito ringraziamento a una persona che in questi anni si è rivelata un costante e prezioso punto di riferimento per l’associazione: all’amica e collega Nadia –scrivono il presidente interprovinciale Rodolfo Pasquini, il presidente provinciale Bruno Ciuffi e la direttrice Sara Giovannini – vanno il nostro abbraccio e il più sincero in bocca al lupo per questa nuova fase della sua vita che va ad aprirsi. In questi 20 anni con le sue indubbie capacità professionali ha saputo creare e far crescere un’attività che è diventata un vero e proprio simbolo della ristorazione di qualità per la città di Carrara". "Ma Nadia ha sempre avuto un occhio di riguardo non solo per il ristorante, ma anche per la sua città impegnandosi a fondo per valorizzarla – proseguono Pasquini, Ciuffi e Giovannini – e laddove necessario, evidenziarne con intento costruttivo e voglia di miglioramento le criticità. Uno spirito di servizio che l’ha portata a diventare dopo l’unione dei territori provinciali di Lucca e Massa Carrara una figura di primaria importanza per la nostra associazione, al cui interno ha ricoperto nel corso del tempo i ruoli di vice presidente vicario interprovinciale, presidente provinciale e membro di giunta.

A nome di tutta la nostra struttura – concludono Pasquini, Ciuffi e Giovannini – salutiamo con affetto Nadia, ringraziandola di cuore per l’energia e la passione che le ha dedicato".