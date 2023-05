Passa il ’Giro d’Italia’ Task force in azione Spettacolo sulla costa con il ciclismo d’élite

Il Giro d’Italia 2023 torna ad attraversare il nostro territorio. Mercoledì prossimo con partenza da Camaiore ed arrivo a Tortona la massima competizione professionistica nazionale su due ruote ’sfreccerà’ sul nostro lungomare nelle fasi iniziali della sua undicesima tappa. Saranno pochi ma intensi minuti che daranno modo agli sportivi di vivere in prima persona, dal vivo, la rinomata corsa cercando di riconoscere la maglia rosa e gli altri corridori di spicco presenti al Giro. La tappa Camaiore-Tortona di 219 km è una di quelle interlocutorie, caratterizzate da un tipo di difficoltà minima, ma questo poco conta. L’importante per la provincia di Massa Carrara è quella di riavere la bella visibilità che il Giro d’Italia garantisce e di poter offrire una ’finestra’ privilegiata su di esso ai tanti appassionati dello sport delle due ruote.

In terra apuana c’è uno zoccolo duro ben radicato e consolidato sia di praticanti ma soprattutto di amanti della bicicletta. Fra l’altro proprio uno dei più grandi interpreti locali di questa disciplina, quell’Alessandro Giannelli che è diventato un corridore professionista ed è stato gregario di Claudio Chiappucci, fa parte ormai da molti anni di Rcs Sport, la società che organizza il Giro d’Italia.

Il ’nostro’ Giannelli è entrato a far parte della società organizzatrice nel lontano 2006 lasciando la sua precedente attività di direttore sportivo per occuparsi degli aspetti logistici del Giro. In Rcs ha lavorato sino a poco tempo fa anche un altro massese, Andrea Peschi, che adesso continua a seguire il Giro d’Italia ma da una nuova angolazione. Da febbraio è diventatopresidente della commissione tecnica della Lega ciclismo professionistico.

"Avere il Giro d’Italia a casa propria, anche per un semplice passaggio – ha commentato telegraficamente – è sempre una bella vetrina. Ben altri benefici, invece, porta ospitare una partenza o un arrivo di tappa. Ci sono città che fanno richiesta per anni consecutivi pur di averla. Bisogna capire se mai Massa Carrara potrà avere un interesse del genere". Avere il Giro d’Italia in casa comporta inevitabilmente anche dei disagi a livello di viabilità.

Ad elaborare le disposizioni del caso è stato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Guido Aprea, in una riunione svoltasi nei locali della Prefettura di Massa Carrara a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, anche in qualità di sindaco di Montignoso, il commissario straordinario del Comune di Massa, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara, il Questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia stradale e un rappresentante di Rcs Sport, società che organizza la manifestazione ciclistica.

