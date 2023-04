Pasquetta speciale a Pontremoli Torna ’Caccia alle uova’ per bambini

Chi dice Pasquetta a Pontremoli pensa alla ’Caccia alle uova’. Torna, più ricca e attesa che mai, l’iniziativa che già nel 2022 aveva richiamato tanti bambini da tutta la Lunigiana e oltre. Una giornata ricca di divertimento e spensieratezza quella pensata dal Comune di Pontremoli, in collaborazione con Pro loco di Pontremoli, Sigeric, associazione Gamitola e Stainer Chocolate, in programma domani dalle 14.30. Si tratta di due iniziative rivolte a fasce di età differenti ma unite dallo stesso obiettivo: divertire, intrattenere, incuriosire e mettersi in gioco. Ad attendere tutti ci sarà un gran ritorno: il coniglietto Bunny. Il ritrovo è previsto per tutti in piazza della Repubblica. Ad attendere i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni ci sarà il coniglietto Bunny, che mostrerà a tutti la sua misteriosa tana all’interno della ’Vetrina della Città’. Ed è stato proprio Bunny a nascondere tante uova colorate che i più piccoli dovranno trovare qua e là, tra ciuffi d’erba e qualche sassolino. Il tutto a cura dell’associazione Gamitola e con un contributo di 5 euro a bambino (prenotazione obbligatoria al 349 5845155).

Stessa ora ma attività differente e pensata per i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Per loro una vera caccia al tesoro naturalistica per le vie della città dal titolo ’Esplora e gioca a Pontremoli’. Cosa avranno pensato per voi le guide di Sigeric Soc. Coop? Anche in questo caso è previsto un contributo di 5 euro a bambino (prenotazione obbligatoria al 331 8866241). Poi chiusura in dolcezza grazie alla Stainer Chocolate con golosissimi snack per tutti i bambini.