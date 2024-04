Pasquetta nel degrado. Cassonetti stracolmi. Le isole di cortesia hanno fatto flop

Pasqua senza decoro, anzi nel degrado. Flop delle isole ecologiche di cortesia messe da Nausicca per evitare che durante i giorni festivi i cittadini abbandonassero i rifiuti fuori dai bidoni della differenziata. In particolare le situazioni più gravi si sono registrate nel centro storico e a Carrara est, con cassonetti strabordanti già dalla giornata di domenica. Presi d’assalto anche i bidoncini svuotatasche del centro storico usati come regolari cassonetti.

L’eccesso di abbandoni ha riguardato nello specifico la plastica, il cui ritiro è previsto per la giornata del giovedì, e non certo bottiglie di vetro, cartone e organico come invece ci si sarebbe aspettati in un periodo di festa. Evidentemente l’aver lasciato aperti i bidoni, senza l’accesso obbligatorio con la tessera, ha incentivato i cittadini a conferire la plastica anche nel fine settimana, con la spiacevole conseguenza che i bidoni sono stati colmati nel giro di poche ore e i soliti incivili hanno abbandono i sacchetti intorno alle isole ecologiche. L’alternativa era riportarseli a casa, dal momento che i cassonetti erano stracolmi.

E questo nonostante la multiservizi di Nausicaa avesse messo a disposizione dei cittadini isole ecologiche di cortesia proprio in previsione delle festività pasquali. Le batterie di cassonetti erano state messe allo Stadio, vicino al campo da calcio della Covetta e nei pressi degli uffici anagrafe di via Genova a Marina di Carrara. Forse averne messa qualcuna anche in città avrebbe evitato l’abbandono incondizionato dei sacchetti attorno alle isole ecologiche del centro. Qualcosa anche stavolta non ha funzionato, nonostante le tanto sventolate operazioni di decoro urbano e l’introduzione del nuovo sistema di spazzamento meccanico nelle strade del cdentro storico cittadino.