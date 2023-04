Pasqua sold out a Pontremoli Slalom dei turisti tra arte e cultura Boom al museo delle statue stele

Una Pasqua gustosa alternata tra ristoranti pieni, escursioni ambientali e visite a chiese e musei. I turisti hanno fatto uno slalom tra gastronomia e cultura ritagliandosi un puzzle quotidiano a misura di vacanza. Ma regina incontrastata della settimana è stata come al solito la tavola imbandita che è diventata in questi anni uno dei veicoli di richiamo più interessanti del territorio. Ambiente e tradizione hanno costituito il binomio vincente per una vacanza tranquilla all’insegna della scoperta o del ritorno. Sono stati in molti ad attendere il proprio turno all’uscita di ristoranti e trattorie e chi non ha avuto la voglia di fare la fila si è accontentato anche di un panino.

Numerose le escursioni al castello del Piagnaro attraverso la via dei Chiosi, utilizzando la nuova passerella esterna al battifredo realizzata per facilitare l’accesso dei visitatori. Grande affluenza di visitatori al Museo della statue stele del Piagnaro nei tre giorni del weekend pasquale sono stati staccati 539 biglietti, + 72 rispetto allo stesso periodo del 2022. Un trend in crescita anche per i primi tre mesi : 854 visitatori a gennaio, 585 a febbraio e 1.110 a marzo, con un totale di 2.549, un risultato che fa registrare un + 357 sullo stesso dato dell’anno scorso quando furono contati 18.940 accessi. Ma anche le chiese sono state invase dai turisti sia per la partecipazione alle cerimonie religiose della settimana santa, che per ammirarne le caratteristiche artistiche e storiche. Pro Loco sotto pressione per la grande richiesta di dépliant illustrativi e di informazioni, notevole l’interesse anche per le aziende agrituristiche alla ricerca del boccone sconosciuto. Ma non c’è stata solo la gastronomia, per fortuna hanno saputo apprezzare anche la cultura scoprendone con curiosità gli aspetti più originali. Plotoni di escursionisti hanno approfittato della bella giornata di ieri per mettere insieme le emozioni offerte dagli antichi sentieri della montagna con la curiosità e la meraviglie dei centri storici.

Ma già a partire dal giovedì santo numerose sono state le presenze nei diversi centri del territorio per le cerimonie liturgiche. In primo piano la visita ai sepolcri nelle numerose chiese pontremolesi, che si sono riempite di fedeli e appassionati d’arte perché sono stati esposti veri tesori artistici il Cristo al Calvario dell’artista piacentino Giovanni Setti nella chiesa di San Geminiano assieme ad una madonna di scuola genovese ma di grande interesse anche altre importanti sculture a Nostra Donna, San Nicolò, Santa Cristina e San Colombano. Sono tanti gli appassionati che hanno scoperto il fascino delle pievi, delle cappelle e delle tradizioni religiose che rivelano l’identità di un popolo. La "lavanda dei piedi", il "batter Pilato", il silenzio delle campane e l’acqua sugli occhi sono gesti e segni di uno dei periodi più intensi e ricchi di riti e celebrazioni dell’intero anno liturgico, che i turisti hanno scoperto con curiosità.

Natalino Benacci